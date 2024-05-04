Артета высказался после разгрома «Борнмута»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы над «Борнмутом» со счётом 3:0.

«Мы провели, наверное, лучший первый тайм за этот сезон. Мы легко могли забить три, четыре, пять голов. Но мы в первом тайме забили лишь раз. Нужно отдать должное «Борнмуту» - они изменили ситуацию, и игра стала более открытой, чего мы хотели избежать.

Сака? Уровень его стабильности очень похож по сравнению с прошлогодним. Есть области, в которых он прибавил. Он любит побеждать больше, чем это было три месяца назад», - цитирует Артету Football.London.

«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на четыре очка, но у «горожан» есть две игры в запасе.