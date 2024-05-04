Тен Хаг указал на проблему «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг указал на проблему своей команды в нынешнем сезоне, а именно на частые травмы защитников.

«Мы провели 47 матчей и использовали 30 комбинаций в четвёрке защитников. Это не выбор, который мы хотели делать – это был вынужденный выбор из-за травмированных футболистов. Любой, кто хоть немного разбирается в футболе, знает, что это будет иметь огромное влияние», - слова тен Хага приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в понедельник, 6 апреля, - против «Кристал Пэлас».

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему тен Хага