Инсайдер Романо раскрыл будущее вратаря Райи в «Арсенале»

«Арсенал» выкупит у «Брентфорда» голкипера Давида Райю. В настоящий момент испанец выступает за лондонский клуб на правах аренды.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, планы «Арсенала» по Райе никак не изменились – «канониры» заплатят за вратаря 27 миллионов фунтов (около 31,5 миллиона евро).

Отмечается, что на словах «Арсенал» уже согласовал летний полноценный трансфер Давида Райи.

В половине из 30 матчей в текущем чемпионате Англии Давид Райя не пропускал. В других 15 играх испанец пропустил 23 раза.

Напомним, что в субботу «Арсенал» обыграл «Борнмут» на своём поле со счётом 3:0.