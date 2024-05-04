Хаверц оценил уровень Саки

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц оценил уровень своего одноклубника – Букайо Саки.

«Сака невероятен, и он показывает это каждую неделю. Я никогда не видел, чтобы футболист так выступал в 21 или 22 года. Англии очень повезло. Он голоден каждый день, и он показывает особенный уровень даже на тренировках», - сказал Хаверц TNT Sports.

Напомним, что в субботу «Арсенал» на своём поле разгромил «Борнмут» со счётом 3:0. Команда Микеля Артеты на четыре очка опережает «Манчестер Сити» в турнирной таблице Премьер-лиги, хотя «горожане» провели на два матча меньше.