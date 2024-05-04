Хаверц – о пенальти: «Я почувствовал контакт и упал»

Форвард «Арсенала» Кай Хаверц дал комментарий после крупной победы над «Борнмутом» со счётом 3:0.

«Это была тяжёлая игра. В первом тайме у нас было много моментов, но нам не удалось их реализовать. Нам противостояла хорошая команда. Мы довольны, что забили три гола и набрали три очка. Впереди два матча, и мы собираемся выложиться по полной.

Пенальти? Я не смотрел повтор, но он меня задел. Я почувствовал контакт и упал. На мой взгляд, это пенальти. Я сказал вратарю: «Ты меня задел».

Мой прогресс? Мне просто нравится играть, это приятно. Мне нравится роль «десятки», за моей спиной много хороших игроков. Я наслаждаюсь каждой секундой. Артета научил меня многому, особенно в тяжёлый начальный период. Было нелегко попасть в новую команду с новым тренером. Иногда я застенчивый. Возможно, мне нужно было немного изменить игру. Мне пришлось адаптироваться, и у меня это получилось», - сказал Хаверц TNT Sports.