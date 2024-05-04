Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаверц – о пенальти: «Я почувствовал контакт и упал»

04 Мая 2024 • 17:09 Комментировать (1)
Арсенал
3:0
Борнмут

Форвард «Арсенала» Кай Хаверц дал комментарий после крупной победы над «Борнмутом» со счётом 3:0.

«Это была тяжёлая игра. В первом тайме у нас было много моментов, но нам не удалось их реализовать. Нам противостояла хорошая команда. Мы довольны, что забили три гола и набрали три очка. Впереди два матча, и мы собираемся выложиться по полной.

Пенальти? Я не смотрел повтор, но он меня задел. Я почувствовал контакт и упал. На мой взгляд, это пенальти. Я сказал вратарю: «Ты меня задел».

Мой прогресс? Мне просто нравится играть, это приятно. Мне нравится роль «десятки», за моей спиной много хороших игроков. Я наслаждаюсь каждой секундой. Артета научил меня многому, особенно в тяжёлый начальный период. Было нелегко попасть в новую команду с новым тренером. Иногда я застенчивый. Возможно, мне нужно было немного изменить игру. Мне пришлось адаптироваться, и у меня это получилось», - сказал Хаверц TNT Sports.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Борнмут Кай Хаверц ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
17:15
Хаверц оценил уровень Саки
17:09
Хаверц – о пенальти: «Я почувствовал контакт и упал» 1
17:03
«Манчестер Сити» - машина»: Райс высказался о гонке за титул АПЛ
16:56
Райс прокомментировал крупную победу «Арсенала»
16:36
«Арсенал» разгромил «Борнмут» и оторвался от «Манчестер Сити» 6
14:25
Райс рассказал, насколько важно для «Арсенала» выиграть АПЛ
11:59
Артета: «В следующем сезоне жду прогресса, ведь мы одна из самых молодых команд АПЛ» 1
11:12
«Арсенал» готов платить Зиркзее 135 тысяч евро в неделю, но у «канониров» есть конкуренты
02:11
Арсенал - Борнмут: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Мая
16:56
Артета ответил на вопрос о будущем Райи
16:49
Артета раскрыл свой посыл игрокам «Арсенала»
16:39
Артета высказался о будущем Жоржиньо в «Арсенале»
16:30
Артета оценил работу тренера «Борнмута»
16:24
Артета: Надеюсь, матч с «Борнмутом» сложится не так, как в прошлом году
16:22
Артета ответил, готов ли «Арсенал» отпустить Жезуса
14:19
Прогноз на точный счёт матча Арсенал — Борнмут АПЛ — 4 мая 2024
04:08
«Бавария» и два клуба АПЛ – главные претенденты на Амаду Онана
01:43
«Барселона» присматривается к хавбеку «Арсенала»
02 Мая
23:36
Пике рассказал, как мог оказаться в «Арсенале»
23:08
«Арсенал» намерен удержать Жоржиньо, несмотря на интерес трёх клубов Серии А
22:36
Ставка и прогноз на матч Арсенал — Борнмут АПЛ — 4 мая 2024
14:46
«Ювентус» и «Милан» вышли из гонки за Зиркзее, фаворит на трансфер – топ-клуб АПЛ 3
13:31
АПЛ объявил номинантов на звание лучшего игрока апреля 1
02:31
«Интер» выбыл из борьбы за Зиркзее – на игрока претендуют три топ-клуба
30 Апреля
22:49
Александр Мостовой оценил шансы на чемпионство «Арсенала» и «Манчестер Сити»
20:41
«Арсенал» - «Борнмут»: прогноз и ставки БК Pinnacle
01:18
«Арсенал» вряд ли продлит контракт Жоржиньо – назван главный претендент на игрока 2
01:01
Холанн высказался о борьбе за чемпионство с «Арсеналом» 1
29 Апреля
09:42
Артета: «Парти – очень важный игрок, нам не хватало его в последние месяцы»
02:47
«Кристал Пэлас» вряд ли сможет удержать Гехи – интерес проявляют два гранда
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Leonardis
04 Мая 2024 в 17:57
почувствовал контакт, и принял решение упасть...
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Борнмут Борнмут
3
0
1.19 6.80 12.00
Видео
57 мин
Бёрнли Бёрнли
Ньюкасл Ньюкасл
0
3
3.45 3.90 1.91
Видео
57 мин
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
1
4.00 3.85 1.79
Видео
57 мин
Брентфорд Брентфорд
Фулхэм Фулхэм
0
0
2.18 3.65 3.00
Видео
04.05.24 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.09 11.00 17.00
Видео
05.05.24 в 16:00
Челси Челси
Вест Хэм Вест Хэм
1.53 4.50 5.20
Видео
05.05.24 в 16:00
Брайтон Брайтон
Астон Вилла Астон Вилла
2.27 3.75 2.75
Видео
05.05.24 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.43 5.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
17:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг указал на проблему «Манчестер Юнайтед»
17:50 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо раскрыл будущее вратаря Райи в «Арсенале»
17:15 · Англия. Премьер-лига
Хаверц оценил уровень Саки
17:09 · Англия. Премьер-лига
Хаверц – о пенальти: «Я почувствовал контакт и упал» 1
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - машина»: Райс высказался о гонке за титул АПЛ
16:56 · Англия. Премьер-лига
Райс прокомментировал крупную победу «Арсенала»
16:49 · Англия. Премьер-лига
Перестройка в «Тоттенхэме» - названы три возможные жертвы
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» разгромил «Борнмут» и оторвался от «Манчестер Сити» 6
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
15:20 · Англия. Премьер-лига
Филлипс может больше не сыграть в этом сезоне
14:58 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски и Бентанкур останутся в «Тоттенхэме»
14:36 · Англия. Премьер-лига
Нунес извинился перед болельщиками «Вулверхэмптона»
14:25 · Англия. Премьер-лига
Райс рассказал, насколько важно для «Арсенала» выиграть АПЛ
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл замену Почеттино
12:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг признался, что прошлым летом «Манчестер Юнайтед» хотел подписать Кейна
Все новости
Рекомендуем