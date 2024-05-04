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«Манчестер Сити» - машина»: Райс высказался о гонке за титул АПЛ

04 Мая 2024 • 17:03 Комментировать
Арсенал
3:0
Борнмут

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс после победы над «Борнмутом» (3:0) высказался о борьбе за чемпионский титул.

На текущий момент «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на четыре очка, но «горожане» провели на два матча меньше.

«Гонка за титул? Меня не было здесь в прошлом году, но я чувствую, что мы принимаем это. «Манчестер Сити» - машина, и они теряют не так уж много очков. В футболе может случиться что угодно. Могут случаться сюрпризы и чудеса, нам нужно просто сохранять концентрацию», - сказал Райс TNT Sports.

«Арсеналу» в этом чемпионате осталось сыграть против «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона».

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