«Манчестер Сити» - машина»: Райс высказался о гонке за титул АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс после победы над «Борнмутом» (3:0) высказался о борьбе за чемпионский титул.

На текущий момент «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на четыре очка, но «горожане» провели на два матча меньше.

«Гонка за титул? Меня не было здесь в прошлом году, но я чувствую, что мы принимаем это. «Манчестер Сити» - машина, и они теряют не так уж много очков. В футболе может случиться что угодно. Могут случаться сюрпризы и чудеса, нам нужно просто сохранять концентрацию», - сказал Райс TNT Sports.

«Арсеналу» в этом чемпионате осталось сыграть против «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона».