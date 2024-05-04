Райс прокомментировал крупную победу «Арсенала»

В субботу «Арсенал» обыграл на своём поле «Борнмут» со счётом 3:0. После игры комментарий дал полузащитник лондонской команды Деклан Райс.

«Думаю, вы видели, как мы доминировали в первом тайме. Мы могли забивать четыре или пять голов. Я знал, что у меня будут возможности. Гол + ассист + три очка – именно то, что было нужно.

Мне нравится ассистировать, это здорово. Для нас это большой результат, поскольку «Борнмут» находится в хорошей форме. Мы помнили о том, что произошло в игре против «Астон Виллы». Мы могли бы сделать так, чтобы второй тайм был менее похож на баскетбольный матч. Движемся дальше – теперь думаем о следующей игре», - сказал Райс TNT Sports.