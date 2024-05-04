Перестройка в «Тоттенхэме» - названы три возможные жертвы

На днях Анге Постекоглу, главный тренер «Тоттенхэма», в ходе пресс-конференции указал на необходимость перемен. Ожидается, что летом состав «шпор» будет перестроен посредством трансферов. Как сообщает The Telegraph, покинуть лондонский клуб может целый ряд футболистов. В их числе находятся нападающий Ришарлисон, полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг и защитник Эмерсон Роял.

Стоит сказать, что 26-летний Ришарлисон в последнее время регулярно сталкивается с критикой. Бразилец в этом сезоне провёл 30 матчей, в которых забил 11 голов. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 миллионов евро.