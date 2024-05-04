«Арсенал» разгромил «Борнмут» и оторвался от «Манчестер Сити»

В 36-м туре Премьер-лиги Англии «Арсенал» принимал «Борнмут» в попытке оторваться от «Манчестер Сити». «Канониры» доминировали на поле и заслуженно победили. В первом тайме моментов было не так много, а счет был открыт перед перерывом. Кай Хаверц столкнулся с вратарем и заработал пенальти, а Букайо Сака развел мяч и голкипера по углам - 1:0. В середине второго тайма Деклан Райс у линии штрафной здорово развернулся и создал момент Леандро Троссару, который сходу метко пробил - 2:0. Голкипер «Арсенал» ошибся у своих ворот, подарив мяч сопернику, и Райан Кристи забил, но ВАР отменил гол по причине фола. Габриэль дос Сантос с разворота забил третий гол лондонцев, но и здесь не засчитано - нарушение. На 90-й минуте Райс получил отменный пас и вколотил мяч в сетку - 3:0.
«Арсенал» лидирует с отрывом в четыре очка от «Манчестер Сити», у которого два матча в запасе.
|(1:0) Сака Букайо45'
|(2:0) Троссар Леандро70'
|(3:0) Райс Деклан90'
А по игре, Троссар, Райс, как всегда мега топ, Эдегор на уровне.
Райя, очередной раз доказал, что ничем не лучше Рамсдейла, совершенно ничего топового. Сака мог парочку забить, но что-то тоже спекся в конце сезона. Да туговато, натяжно, но выиграли по игре, очевидно же, чего так гореть то).
Про судейство Ротета естественно ничего не скажет. Он ещё с Ливером в просак попал, когда квакнул, а потом ему ответочка прилетела, он и погорел, как двуличная скотина.
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