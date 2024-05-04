«Арсенал» разгромил «Борнмут» и оторвался от «Манчестер Сити»

В 36-м туре Премьер-лиги Англии «Арсенал» принимал «Борнмут» в попытке оторваться от «Манчестер Сити». «Канониры» доминировали на поле и заслуженно победили. В первом тайме моментов было не так много, а счет был открыт перед перерывом. Кай Хаверц столкнулся с вратарем и заработал пенальти, а Букайо Сака развел мяч и голкипера по углам - 1:0. В середине второго тайма Деклан Райс у линии штрафной здорово развернулся и создал момент Леандро Троссару, который сходу метко пробил - 2:0. Голкипер «Арсенал» ошибся у своих ворот, подарив мяч сопернику, и Райан Кристи забил, но ВАР отменил гол по причине фола. Габриэль дос Сантос с разворота забил третий гол лондонцев, но и здесь не засчитано - нарушение. На 90-й минуте Райс получил отменный пас и вколотил мяч в сетку - 3:0.

«Арсенал» лидирует с отрывом в четыре очка от «Манчестер Сити», у которого два матча в запасе.