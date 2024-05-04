Филлипс может больше не сыграть в этом сезоне

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Кэлвин Филлипс может больше не сыграть в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Дэна Шелдона, англичанин получил травму. Всё настолько серьёзно, что хавбек может пропустить остаток кампании.

Отметим, что Филлипс может вернуться в расположение «Манчестер Сити», чтобы пройти курс реабилитации. Англичанин всё ещё принадлежит «горожанам», а за «Вест Хэм» выступает на правах аренды с января.

В составе «молотобойцев» 28-летний Кэлвин в нынешнем сезоне провёл 8 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.