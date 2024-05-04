Кулушевски и Бентанкур останутся в «Тоттенхэме»

Лондонский «Тоттенхэм» принял решение по будущему нападающего Деяна Кулушевски и полузащитника Родриго Бентанкура. Напомним, оба футболиста присоединились к «шпорам» в январе 2022 года из туринского «Ювентуса».

Как сообщает журналист Пол О’Киф, «Тоттенхэм» хотел бы сохранить Кулушевски и Бентанкура на следующий сезон. Сами футболисты открыты к тому, чтобы остаться в команде Анге Постекоглу и сражаться за место в основном составе.

24-летний Кулушевски в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился шестью голами и тремя результативными передачами. На счету 26-летнего Бентанкура один гол и один ассист в чемпионате.