Нунес извинился перед болельщиками «Вулверхэмптона»

Бывший полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес извинился перед болельщиками команды. Напомним, португалец прошлым летом устроил забастовку и добился своего трансфера в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатили за хавбека 60 миллионов евро, но он так и не пробился в основной состав.

«Я знаю, что некоторых фанатов «Вулверхэмптона» наверняка расстроило моё решение игнорировать тренировки. Мне жаль. Возможно, мне тогда стоило вести себя иначе. Тем не менее, я не мог упустить возможность перейти в «Манчестер Сити». Вероятно, мне необходимо было сохранять спокойствие, но я очень сильно хотел трансфера», – цитирует Нунеса журналист Джо Брэй.