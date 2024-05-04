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Нунес извинился перед болельщиками «Вулверхэмптона»

04 Мая 2024 • 14:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
1 1.10 X 11.50 2 26.00
Через 3 ч. 47 мин.

Бывший полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес извинился перед болельщиками команды. Напомним, португалец прошлым летом устроил забастовку и добился своего трансфера в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатили за хавбека 60 миллионов евро, но он так и не пробился в основной состав.

«Я знаю, что некоторых фанатов «Вулверхэмптона» наверняка расстроило моё решение игнорировать тренировки. Мне жаль. Возможно, мне тогда стоило вести себя иначе. Тем не менее, я не мог упустить возможность перейти в «Манчестер Сити». Вероятно, мне необходимо было сохранять спокойствие, но я очень сильно хотел трансфера», – цитирует Нунеса журналист Джо Брэй.

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