Райс рассказал, насколько важно для «Арсенала» выиграть АПЛ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал, насколько для его команды важно выиграть Английскую премьер-лигу в этом сезоне. «Канониры» сейчас лидируют в турнирной таблице с отрывом в одно очко от «Манчестер Сити», но у горожан есть матч в запасе. «Канонирам» осталось сыграть три поединка до конца нынешнего розыгрыша АПЛ

«Мне нравится об этом говорить. Болельщики очень этого заслуживают. Оглядываясь на историю и уровень клуба, всё это невероятно. «Арсенал» создан для того, чтобы выигрывать самые престижные трофеи», – сказал Райс в интервью TNT Sports.

Напомним, Деклан перебрался в «Арсенал» прошлым летом из «Вест Хэма» за 117 миллионов евро.