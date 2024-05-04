«Челси» нашёл замену Почеттино

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик, известный по работе в сборной Германии и «Баварии», может отправиться на туманный Альбион. Об этом сообщает Tribal Football.

Флик попал в сферу интересов лондонского «Челси». Руководство «пенсионеров» рассматривает кандидатуру немца в качестве альтернативы Маурисио Почеттино. Ранее сообщалось об интересе к Хансу-Дитеру со стороны «Баварии», однако мюнхенцы решили отказаться от возвращения наставника.

«Челси» неудачно проводит нынешний сезон Английской премьер-лиги. После 34 матчей лондонская команда занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.