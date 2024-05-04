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Тен Хаг признался, что прошлым летом «Манчестер Юнайтед» хотел подписать Кейна

04 Мая 2024 • 12:15 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
Через 3 ч. 45 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что прошлым летом его команда хотела подписать нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Напомним, англичанин в конечном итоге перебрался в мюнхенскую «Баварию» за 95 миллионов евро. «Шпоры» не стали продавать своего лучшего бомбардира конкурентам.

«Да, прошлым летом мы действительно хотели подписать Кейна. Тем не менее, я не сравниваю его с Хёйлунном. Мы купили вратаря Андре Онана, который хорошо играет ногами. Мы также пригласили динамичного полузащитника Мэйсона Маунта, который был травмирован почти весь сезон. На позицию форварда мы купили Хёйлунна, но ему изначально требовалось время на адаптацию», – цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Эрик тен Хаг ещё теги

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