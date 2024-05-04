Артета: «В следующем сезоне жду прогресса, ведь мы одна из самых молодых команд АПЛ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что ждёт прогресса от своей команды в следующем сезона. Напомним, в настоящий момент «канониры» лидируют в Английской премьер-лиге, но «Манчестер Сити» отстаёт от команды Артеты на одно очко, имея при этом матч в запасе.

«Да, потому что мы одна из самых молодых команд Премьер-лиги. Никто даже не заметил, что мы уже квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сейчас мы сосредоточены только на победе в АПЛ. Каким будет следующий сезон? Ещё не завершена нынешняя кампания, но мы живём в таком мире, где о будущем интересуются уже сейчас», – сказал Артета на пресс-конференции.