Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Постекоглу: «Мы приняли трудное решение о продаже опытных игроков»

04 Мая 2024 • 11:48 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1 1.43 X 5.40 2 5.90
05.05 18:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу признался, что лондонский клуб летом планирует расстаться с несколькими футболистами.

«Да, мы уже приняли тяжёлое решение расстаться с некоторыми опытными игроками. Это единственный путь, если мы хотим измениться. Иногда, ты позволяешь футболистам уходить, думая о том, что это действительно хороший игрок. Тем не менее, как мы собираемся меняться, если никого не продавать?», – риторически спросил Постекоглу на пресс-конференции.

Отметим, что «Тоттенхэм» сейчас занимает пятое место в таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков. У команды Постекоглу есть матч в запасе, но помимо этой игры, в чемпионате осталось сыграть всего три поединка.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
12:15
Тен Хаг признался, что прошлым летом «Манчестер Юнайтед» хотел подписать Кейна
11:48
Постекоглу: «Мы приняли трудное решение о продаже опытных игроков»
10:23
«Тоттенхэм» ещё не принял решение по Вернеру
01:06
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ливерпуль — Тоттенхэм АПЛ — 5 мая 2024
03 Мая
17:51
Клопп прокомментировал ссору с Салахом
17:45
Клопп указал на проблему английского футбола
17:38
Клопп – о попадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов: «Вот как перспективы могут меняться в течение сезона»
17:31
Постекоглу высказался о трудностях
17:13
Постекоглу: «Уверен, мы ещё увидим Клоппа – он один из мировых топ-тренеров»
13:11
Клопп — о будущем Салаха: «Это больше не моя проблема» 1
02 Мая
11:08
Саудовские клубы попробуют заполучить Салаха только при одном условии
01 Мая
16:14
«Бавария» следит за ван Дейком, но у защитника есть крупное предложение из Саудовской Аравии
15:07
Журналист Фальк прокомментировал слухи о переходе ван Дейка в «Боруссию» Дортмунд
13:36
Левый защитник «Вулверхэмптона» интересен трём топ-клубам АПЛ
30 Апреля
22:38
Стало известно, в каком случае «Ливерпуль» проведёт парад прощания с Клоппом 2
02:59
Агуэро дал совет Нуньесу
29 Апреля
13:38
Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»
03:28
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за «нового Роналдиньо» 2
01:16
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху 4
28 Апреля
23:36
«Ливерпуль» может отпустить Салаха в Саудовскую Аравию – названа возможная сумма трансфера
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Немков высказался о срыве боя между Бетербиевым и Биволом Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.05.24 в 14:30
Арсенал Арсенал
Борнмут Борнмут
1.19 6.80 12.00
Видео
04.05.24 в 17:00
Бёрнли Бёрнли
Ньюкасл Ньюкасл
3.45 3.90 1.91
Видео
04.05.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
4.00 3.85 1.79
Видео
04.05.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Фулхэм Фулхэм
2.18 3.65 3.00
Видео
04.05.24 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.09 11.00 17.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
12:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг признался, что прошлым летом «Манчестер Юнайтед» хотел подписать Кейна
11:59 · Англия. Премьер-лига
Артета: «В следующем сезоне жду прогресса, ведь мы одна из самых молодых команд АПЛ»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Мы приняли трудное решение о продаже опытных игроков»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Аморим не исключает, что может возглавить «Челси»
11:35 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего
11:29 · Англия. Премьер-лига
Уокер летом может переехать на другой континент
11:18 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Челси» должен быть благодарен Почеттино»
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов платить Зиркзее 135 тысяч евро в неделю, но у «канониров» есть конкуренты
10:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Санчо
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» ещё не принял решение по Вернеру
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов выложить 30 миллионов евро + бонусы за «бразильского Месси»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о будущем Ортеги
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» потеряет важного защитника
08:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил шансы Англии выиграть Евро-2024
07:35 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» потеряет очки»
Все новости
Рекомендуем