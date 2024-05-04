Постекоглу: «Мы приняли трудное решение о продаже опытных игроков»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу признался, что лондонский клуб летом планирует расстаться с несколькими футболистами.

«Да, мы уже приняли тяжёлое решение расстаться с некоторыми опытными игроками. Это единственный путь, если мы хотим измениться. Иногда, ты позволяешь футболистам уходить, думая о том, что это действительно хороший игрок. Тем не менее, как мы собираемся меняться, если никого не продавать?», – риторически спросил Постекоглу на пресс-конференции.

Отметим, что «Тоттенхэм» сейчас занимает пятое место в таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков. У команды Постекоглу есть матч в запасе, но помимо этой игры, в чемпионате осталось сыграть всего три поединка.