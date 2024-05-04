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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аморим не исключает, что может возглавить «Челси»

04 Мая 2024 • 11:36 Комментировать
Спортинг Л
...
Портимоненсе
1 1.08 X 11.50 2 21.00
Через 7 ч. 15 мин.

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим не теряет надежд получить работу в Английской премьер-лиге. Напомним, ранее португалец вёл переговоры с лондонским «Вест Хэмом» и «Ливерпулем». Тем не менее, ни один из этих клубов специалист по разным причинам не возглавит.

Как сообщает Daily Mirror, Аморим не исключает, что летом возглавит «Челси». Правда, для этого руководство лондонского клуба должно принять решение о расставании с нынешним тренером Маурисио Почеттино. При этом аргентинский специалист вполне может сохранить свою работу.

«Спортинг» Аморима сейчас лидирует в чемпионате Португалии. Для чемпионского титула команде нужно набрать 6 очков в оставшихся 3 матчах.

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