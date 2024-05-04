«ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего

«ПСЖ» расстанется со своей звездой – нападающим Килианом Мбаппе. Летом 25-летний бомбардир на правах свободного агента перейдет в мадридский «Реал».

Как сообщается на страницах портала Todofichajes, руководство французского гранда начало подыскивать замену Мбаппе. Парижане сосредоточили свое внимание на подписании нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса. «ПСЖ» готов предложить за игрока порядка 90 миллионов евро. В Париже считают, что такая сумма убедит «красных» расстаться с футболистом.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний колумбиец провел 34 матча, забил восемь голов и отдал пять ассистов.