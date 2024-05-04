Уокер летом может переехать на другой континент

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ближайшим летом может покинуть свою команду, несмотря на наличие контракта, который истекает только через два года.

По информации от The Sun, англичанин рассматривает возможность переехать в Садовскую Аравию, где футболисту будут готовы предложить большую зарплату. 33-летний Уокер также был связан с трансфером в мюнхенскую «Баварию».

Напомним, прошлым летом Кайл мог перебраться на «Альянц Арену». Сделка в один момент считалась близкой к завершению, но Уокер в конечном итоге остался с «Манчестер Сити» и подписал с клубом новый контракт.