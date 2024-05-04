Сколько стоят голы претендентов на «Золотую бутсу»: Мбаппе и Холанн забивают самые дорогие голы

До завершения сезона остаётся меньше месяца. В ряде стран уже определены чемпионы, где-то интрига накалена до предела. Время подводить и личные итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует список лидеров на звание лучшего бомбардира национальных чемпионатов и оценивает, сколько стоит каждый их гол.

Голы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна – самые дорогие

Оценивать список будем достаточно просто. Все шесть лидеров представляют чемпионаты, голы в которых умножаются на коэффициент 2, т.е. ведущие чемпионаты мира. Поэтому, разделив трансферную стоимость футболиста на количество голов, получим удельную стоимость каждого забитого мяча. Чем этот показатель ниже, тем больше голов забил игрок или тем меньшую трансферную стоимость он имеет.

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн за счёт высокой трансферной стоимости (по 180 млн евро каждый) имеют удельную стоимость гола больше пяти. У француза каждый гол обходится в 6,92 млн евро, у норвежца в 8,57 млн евро. Отдельно выделим Холанна, который является обладателем «Золотой бутсы» прошлого года. В 2023-м удельная стоимость одного его гола была бы равна 5 млн евро/гол. Норвежец заметно сбавил обороты, отличившись в текущем сезоне АПЛ 21 раз против 36 голов в прошлом сезоне. Однако это не мешает ему возглавлять бомбардирскую гонку чемпионата Англии.

Кейн – лидер гонки, Гирасси – самый недооценённый

Лидер и, похоже, будущий обладатель «Золотой бутсы», Гарри Кейн единственный футболист, кто забил в национальном чемпионате голов больше, чем сыграл матчей (35 забитых мячей в 31 матче). Но по удельной стоимости одного гола его обходят сразу двое. И оба из Бундеслиги.

Луи Опенда уже второй сезон забивает более 20 мячей в национальном чемпионате. При этом в прошлом сезоне он отличился за «Ланс», а сейчас за РБ «Лейпциг». Удельная стоимость одного гола 24-летнего бельгийца составляет 2,50 млн евро/гол.

Лидер нашего рейтинга – Серу Гирасси из «Штутгарта». Удельная стоимость одного его гола равна 1,6 млн евро против 3,14 у Кейна. 28-летний Серу Гирасси проводит свой лучший сезон в карьере, как и его нынешний клуб «Штутгарт», который стремится к бронзовым медалям Бундеслиги. Гирасси также ведёт отчаянную борьбу за третью строчку в борьбе за «Золотую бутсу».

Список лидеров награды «Золотая бутса»

Игрок Кол-во голов Трансферная стоимость, млн евро Удельная стоимость одного гола, млн евро/гол Гарри Кейн 35 110 3,14 Килиан Мбаппе 26 180 6,92 Серу Гирасси 25 40 1,60 Луи Опенда 24 60 2,50 Лаутаро Мартинес 23 110 4,78 Эрлинг Холанн 21 180 8,58

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Константин Лицин