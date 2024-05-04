Мойес: «Челси» должен быть благодарен Почеттино»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес придерживается мнения, что Маурисио Почеттино проводит хорошую работу во главе «Челси». Отметим, что обе команды в воскресенье встретятся друг с другом в лондонском дерби рамках Английской премьер-лиге.

«Почеттино является одним из лучших тренеров планеты в данный момент. В прошлом он уже работал с топ-клубами, но я думаю, что он продолжит это делать и в будущем. «Челси» должен быть благодарен Почеттино», – сказал Мойес на пресс-конференции.

Напомним, сам Дэвид с большой долей вероятности покинет «Вест Хэм» по окончании сезона, ведь у специалиста истекает контракт с «молотобойцами».