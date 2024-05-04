«Арсенал» готов платить Зиркзее 135 тысяч евро в неделю, но у «канониров» есть конкуренты

Лондонский «Арсенал» готов предложить солидную зарплату нападающему «Болоньи» Джошуа Зиркзее, который очень нравится главному тренеру «канониров» Микелю Артете. По сведениям от Tuttosport, «Арсенал» готов платить нидерландцу 135 тысяч евро в неделю.

Тем не менее, источник также утверждает, что у «канониров» есть конкуренты из Серии А. В трансфере Зиркзее заинтересован миланский «Интер», который хочет усилить линию атаки летом.

Напомним, «Болонья» требует за 22-летнего Зиркзее 60 миллионов евро компенсации. Джошуа забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А.