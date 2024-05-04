«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Санчо

«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на своего нападающего Джедона Санчо, который в настоящий момент выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

Журналист Бен Джейкобс утверждает, что английская команда не рассчитывает на футболиста в будущем. По этой причине руководство будет готово расстаться с Джедоном ближайшим летом за сумму компенсации в районе 60 миллионов евро.

Дортмундская «Боруссия» хотела бы выкупить Санчо на постоянной основе, но пока неизвестно, будут ли готовы «шмели» выложить за англичанина требуемую сумму. Напомним, немцы летом 2021 года продали Джедона в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов.