Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Санчо

04 Мая 2024 • 10:31 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
1 1.83 X 4.40 2 3.80
Через 5 ч. 46 мин.

«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на своего нападающего Джедона Санчо, который в настоящий момент выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

Журналист Бен Джейкобс утверждает, что английская команда не рассчитывает на футболиста в будущем. По этой причине руководство будет готово расстаться с Джедоном ближайшим летом за сумму компенсации в районе 60 миллионов евро.

Дортмундская «Боруссия» хотела бы выкупить Санчо на постоянной основе, но пока неизвестно, будут ли готовы «шмели» выложить за англичанина требуемую сумму. Напомним, немцы летом 2021 года продали Джедона в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
02:13
Актуальный прогноз и ставка на точный счёт матча Боруссия Дортмунд – Аугсбург чемпионата Германии – 4 мая 2024
03 Мая
23:08
В Англии заявили, что Санчо не вернётся в «Манчестер Юнайтед» 1
15:16
«Боруссия» объявила об уходе Ройса после 12 лет в клубе 1
15:09
Рискованная ставка и прогноз на матч Боруссия — Аугсбург чемпионата Германии — 4 мая 2024
02 Мая
03:08
«Боруссия» в ближайшие дни проведёт переговоры по Санчо с «Манчестер Юнайтед»
02:20
Санчо – о шансах сыграть на Евро-2024: «Надеюсь, сохраню текущую форму»
01 Мая
15:07
Журналист Фальк прокомментировал слухи о переходе ван Дейка в «Боруссию» Дортмунд
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Моуринью может возглавить суперклуб - известно название «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Анчелотти: «ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.05.24 в 14:30
Арсенал Арсенал
Борнмут Борнмут
1.19 6.80 12.00
Видео
04.05.24 в 17:00
Бёрнли Бёрнли
Ньюкасл Ньюкасл
3.45 3.90 1.91
Видео
04.05.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
4.00 3.85 1.79
Видео
04.05.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Фулхэм Фулхэм
2.18 3.65 3.00
Видео
04.05.24 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.09 11.00 17.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
10:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Санчо
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» ещё не принял решение по Вернеру
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов выложить 30 миллионов евро + бонусы за «бразильского Месси»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о будущем Ортеги
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» потеряет важного защитника
08:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил шансы Англии выиграть Евро-2024
07:35 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» потеряет очки»
07:30 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Сити» Нунес высказался о Гвардиоле
03:38 · Англия. Премьер-лига
​Голкипер «Лутона» приближается к антирекорду АПЛ
03:28 · Англия. Премьер-лига
​Тарковски: «С трудом, но взяли очко»
02:36 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Лутона»: «Конечно, хотели победить»
01:54 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Соперник был лучше, честно говоря»
00:12 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» с «Эвертоном» выдали боевую ничью
03 Мая
22:25 · Англия. Кубок Англии
Киммих начал сомневаться в переходе в «Барселону»
22:06 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Я хотел бы остаться в «Брайтоне», я люблю клуб, город и болельщиков»
Все новости
Рекомендуем