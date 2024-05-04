«Тоттенхэм» ещё не принял решение по Вернеру

Лондонский «Тоттенхэм» ещё не определился с планами на своего нападающего Тимо Вернера. Немецкий форвард выступает за команду с января на правах аренды из «РБ Лейпцига». У «шпор» есть право выкупа за 17 миллионов евро, но клуб ещё не определился, нужно ли оформить трансфер на постоянной основе.

По информации от журналиста Филиппа Хинце, Вернер очень счастлив в Лондоне. Нападающему нравится выступать под руководством главного тренера «Тоттенхэма» Анге Постекоглу.

28-летний Вернер к сегодняшнему дню отметился двумя голами и тремя результативными передачами в этом розыгрыше АПЛ. Остаток сезона Тимо пропустит из-за травмы.