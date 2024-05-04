«Челси» готов выложить 30 миллионов евро + бонусы за «бразильского Месси»

Лондонский «Челси» в ближайшее время готов раскошелиться на 30 миллионов евро, чтобы оформить трансфер нападающего Эстевао Виллиана из «Палмейраса», которого называют «бразильским Месси».

По информации от UOL Esporte, «Челси» готов выложить не только 30 миллионов евро, но и предложить 20 миллионов в виде бонусов. 17-летний футболист достигнет совершеннолетия только через год, поэтому Эстевано не поможет «Челси» в следующем сезоне, если трансфер состоится.

Ранее Виллиан был интересен многим топ-клубам Европы, включая каталонскую «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». За основную команду «Палмейраса» Эстевао провёл 13 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голами и ассистом.