Гвардиола высказался о будущем Ортеги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем запасного голкипера Штефана Ортеги. Ранее сообщалось, что немец может покинуть «горожан» ближайшим летом, так как хочет получать регулярную игровую практику.

«Я бы хотел, чтобы Штефан Ортега остался. Руководство тоже этого хочет. Мы дадим ему почувствовать это, но я не знаю, что произойдёт. У каждого своя жизнь, жёны, дети, желания, поэтому нет никаких гарантий. Думаю, сейчас с ним всё в порядке. Штефан очень счастлив в «Манчестер Сити», но я могу понять, почему он хочет играть каждую неделю», – цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.