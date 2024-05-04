«Челси» потеряет важного защитника

Центральный защитник Тьяго Силва, выступающий за лондонский «Челси», может продолжить карьеру на родине. По данным журналистов Globo, подписать опытного футболиста хочет «Флуминенсе».

Стороны уже начали переговорный процесс. Ожидается, что в скором времени Тьяго заключит с бразильским клубом трудовой договор. Переход будет оформлен летом, когда у игрока истечет контракт с «пенсионерами».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 39-летний защитник сыграл 27 поединков. Тьяго забил три гола и получил четыре желтые карточки. «Челси» занимает восьмое место после 34 матчей.