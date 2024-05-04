Гвардиола оценил шансы Англии выиграть Евро-2024

«Англия реально хороша, но дело не только в сильной атакующей линии. Команда мне нравится в полном комплексе. Тренерский штаб прекрасно знает, что нужно делать. На последних турнирах Англия показывала, что созрела к триумфу. Рано или поздно это должно свершиться. Это чем-то похоже на путь «Манчестер Сити». Мы были близки к победе в Лиге чемпионов и в итоге смогли ее выиграть», - передает слова испанца The Telegraph.