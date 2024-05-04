Артета: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» потеряет очки»

«Я надеюсь на то, что они потеряют очки. Мы хотим победить, но для этого нужна осечка «Манчестер Сити». Очень рассчитываю на это. Впереди еще несколько матчей. «Арсенал» готовится побеждать, чтобы сохранить положительный импульс. Посмотрим, что у нас получится в конце», - цитирует испанца Evening Standard.