Артета: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» потеряет очки»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге. Конкурентом «канониров» является действующий обладатель титула – «Манчестер Сити».
«Я надеюсь на то, что они потеряют очки. Мы хотим победить, но для этого нужна осечка «Манчестер Сити». Очень рассчитываю на это. Впереди еще несколько матчей. «Арсенал» готовится побеждать, чтобы сохранить положительный импульс. Посмотрим, что у нас получится в конце», - цитирует испанца Evening Standard.
«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на одно очко, но у команды Гвардиолы есть матч в запасе.
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