Игрок «Манчестер Сити» Нунес высказался о Гвардиоле

«Пеп единственный в своем роде. Гвардиола продумывает все до мелочей, он постоянно увлечен своим делом. Тренер не дает игрокам расслабиться, потому что нам нужно побеждать в каждом матче. Без разницы, играем мы против «Реала» или команды из низшего дивизиона Англии. Он всегда нас мотивирует только на победу», - передает слова полузащитника пресс-служба «горожан».