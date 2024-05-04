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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Голкипер «Лутона» приближается к антирекорду АПЛ

04 Мая 2024 • 03:38 Комментировать
Лутон Таун
1:1
Эвертон

В Англии начались матчи 36-го тура английского чемпионата, «Лутон Таун» не сумел переиграть «Эвертон» - команды обменялись голами и не выявили победителя. Для «Лутона» пропущенный гол стал 78- м в сезоне - и все они были пропущены одним голкипером, Томасом Камински.

Теперь, за два тура до конца чемпионата, он приблизился к антирекорду чемпионата. Впереди лишь Крейг Форрест из «Ипсвича», пропустивший 81 гол в сезоне 1994/1995, Брайан Дженсен в сезоне 2009/2010 (80 мячей) и Иллан Меслье из «Лидса» (79) пропустили больше за сезон в АПЛ.

В следующем туре английского чемпионата «Лутон Таун» сыграет с «Вест Хэмом».


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Лутон Таун Иллан Меслье Томас Камински Крейг Форрест Брайан Дженсен ещё теги

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02:36 · Англия. Премьер-лига
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01:54 · Англия. Премьер-лига
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