​Голкипер «Лутона» приближается к антирекорду АПЛ

В Англии начались матчи 36-го тура английского чемпионата, «Лутон Таун» не сумел переиграть «Эвертон» - команды обменялись голами и не выявили победителя. Для «Лутона» пропущенный гол стал 78- м в сезоне - и все они были пропущены одним голкипером, Томасом Камински.

Теперь, за два тура до конца чемпионата, он приблизился к антирекорду чемпионата. Впереди лишь Крейг Форрест из «Ипсвича», пропустивший 81 гол в сезоне 1994/1995, Брайан Дженсен в сезоне 2009/2010 (80 мячей) и Иллан Меслье из «Лидса» (79) пропустили больше за сезон в АПЛ.

В следующем туре английского чемпионата «Лутон Таун» сыграет с «Вест Хэмом».