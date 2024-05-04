​Тарковски: «С трудом, но взяли очко»

В Англии начались матчи 36-го тура английского чемпионата, «Лутон Таун» не сумел переиграть «Эвертон» - команды обменялись голами и не выявили победителя. Защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски рад тому, что его команда взяла очко - по его мнению, обстоятельства матча не гарантировали такой исход:

- Мы взяли очко, хотя это было непросто. В этом году нам всегда, кроме матча с «Челси», удавалось хорошо сыграть в обороне. Теперь нас ждёт домашний матч и это будет отличная возможность порадовать фанатов, - цитирует слова Тарковски BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Эвертон» сыграет с «Шеффилд Юнайтед».