​Тренер «Лутона»: «Конечно, хотели победить»

В Англии начались матчи 36-го тура английского чемпионата, «Лутон Таун» не сумел переиграть «Эвертон» - команды обменялись голами и не выявили победителя. Наставник «Лутон Тауна» Роб Эдвардс не скрывает, что рассчитывал на победу по игре, ведь его команда смотрелась получше, что признал и его коллега-оппонент Шон Дайч.

- Очевидно, мы стремились к победе. И сейчас я разочарован, что мы не взяли её. Но я не могу винить игроков. Они сделали всё, что могли, как и фанаты. Я реально горжусь всеми, но, подчеркну, надеялся на победу, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.

В следующем туре «Лутон» сыграет с «Вест Хэмом».