​Дайч: «Соперник был лучше, честно говоря»

В Англии начались матчи 36-го тура английского чемпионата, «Лутон Таун» не сумел переиграть «Эвертон» - команды обменялись голами и не выявили победителя. Наставник «ирисок» Шон Дайч считает, что соперник сыграл лучше, а посему одно очко можно считать успехом для его команды.

- Мы были в ауте в первом тайме, но и второй провели не особо лучше. Хорошо, что удалось взять очко за счёт хорошего сопротивления. «Лутон» переигрывал нас и пришлось действовать в таких условиях. Нам надо побеждать, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В следующем туре «Эвертону» предстоит сыграть с «Шеффилд Юнайтед».