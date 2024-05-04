«Лутон Таун» с «Эвертоном» выдали боевую ничью

В 36-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» принимал «Эвертон» в попытке выбраться из зоны вылета. В середине первого тайма Теден Менги подставил ногу у ближней штанги, и мяч полетел в голкипера. Ответная атака, и Менги сфолил в своей штрафной - пенальти. Доминик Калверт-Льюинн пробил по центру, а голкипер только коснулся мяча ногой - 0:1. Вскоре отличный пас на дальнюю штангу, Элайджа Адебайо здорово сыграл позиционно, выиграл борьбу и расстрелял ворота. Карлтон Моррис вроде делал скидку головой, но мяч полетел в створ, и с ленточки его вынес защитник. Джек Харрисон наносил удар, и мяч после рикошета летел в девятку - парировано. Аналогино после опасного удара Калверта-Льюинна головой под перекладину. Люк Берри выиграл воздух и мог вырывать победу, но вратарь и здесь на месте.

«Эвертон» остается 15-м, а вот соперник по дополнительным показателям идет 18-м.