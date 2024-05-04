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«Лутон Таун» с «Эвертоном» выдали боевую ничью

04 Мая 2024 • 00:12 Комментировать
Лутон Таун
1:1
Эвертон

В 36-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» принимал «Эвертон» в попытке выбраться из зоны вылета. В середине первого тайма Теден Менги подставил ногу у ближней штанги, и мяч полетел в голкипера. Ответная атака, и Менги сфолил в своей штрафной - пенальти. Доминик Калверт-Льюинн пробил по центру, а голкипер только коснулся мяча ногой - 0:1. Вскоре отличный пас на дальнюю штангу, Элайджа Адебайо здорово сыграл позиционно, выиграл борьбу и расстрелял ворота. Карлтон Моррис вроде делал скидку головой, но мяч полетел в створ, и с ленточки его вынес защитник. Джек Харрисон наносил удар, и мяч после рикошета летел в девятку - парировано. Аналогино после опасного удара Калверта-Льюинна головой под перекладину. Люк Берри выиграл воздух и мог вырывать победу, но вратарь и здесь на месте.

«Эвертон» остается 15-м, а вот соперник по дополнительным показателям идет 18-м.

Протокол игры  
Лутон Таун1:1Эвертон
  24'Калверт-Льюин Доминик (0:1)
(1:1) Адебайо Элайджа31'  
Камински ТомасБурк РисМенги ТеденОшо ГэбриэлОньединма Фред 70' (Вудроу Коули ( 70') Доти АлфиСамби Локонга Альберт-МбойоБаркли РоссМоррис КарлтонЧон Тахит  43' 87' (Берри Люк ( 87') Адебайо Элайджа 80' (Таунсенд Андрос ( 80')
Запасные: Крул ТимКларк ДжорданДжонсон ЙосефХасиока ДаикиШи ДжеймсРаддок Пелли
Пикфорд ДжорданГодфри БенТарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредЯнг Эшли 67' (Коулмэн Шеймус ( 67') Харрисон ДжекГуэйе Идрисса  52' 80' (Гомеш Бету ( 80') Гарнер Джеймс  9' 55' (Онана Амаду ( 55') Макнил ДуайтДукуре Абдулай 54' (Гомеш Андре ( 54'  90') Калверт-Льюин Доминик 80' (Чермити Юссеф ( 80')
Запасные: Данджума АрноКин МайклВиржиния ЖоауДоббин Льюис
03 мая. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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