Де Дзерби: «Я хотел бы остаться в «Брайтоне», я люблю клуб, город и болельщиков»

Роберто де Дзерби озвучил позицию по поводу собственного будущего. Тренер хотел бы остаться главным тренером «чаек» и дальше.

«Я хотел бы остаться в «Брайтоне», я люблю своих игроков, город, свой клуб и своих болельщиков». Я уже сказал болельщикам на встрече, что если я буду счастлив, то не буду менять этот клуб — я хочу сохранить свою страсть», - сказал итальянский тренер Sky Sports.

В текущем сезоне «Брайтон» сыграл в еврокубках – в Лиге Европы, дойдя до 1/8 финала турнира. В текущем сезоне «чайки» также сохраняют небольшие шансы на еврокубки, у коллектива 12 место и 44 очка.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет пригласить де Дзерби, но есть серьёзная проблема.