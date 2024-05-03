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«Манчестер Юнайтед» урезал бонусы штатным сотрудникам

03 Мая 2024 • 21:03 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
06.05 22:00

Английский «Манчестер Юнайтед» урезал бонусы сотрудникам и оплатил ужин для жён футболистов.

Напомним, что 25 мая команда под руководством Эрика тен Хага сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. 

Ранее сотрудники «Олд Траффорд» получали бесплатные билеты на проезд до «Уэмбли» и обратно, предматчевый обед, послематчевую вечеринку и проживание в гостинице.

Но по решению новых инвесторов Ineos сотрудникам в электронном письме сообщили, что они получат только один билет и должны будут заплатить 20 фунтов за трансфер до стадиона на дерби, а все остальные льготы были отменены.

Затем сотрудники «красных дьяволов» узнали, что спустя 24 часа после отправления этого заявления клуб взял на себя все расходы по организации мероприятия для жен и девушек футболистов «Юнайтед».

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