«Манчестер Юнайтед» урезал бонусы штатным сотрудникам

Английский «Манчестер Юнайтед» урезал бонусы сотрудникам и оплатил ужин для жён футболистов.

Напомним, что 25 мая команда под руководством Эрика тен Хага сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Ранее сотрудники « Олд Траффорд » получали бесплатные билеты на проезд до «Уэмбли» и обратно, предматчевый обед, послематчевую вечеринку и проживание в гостинице.

Но по решению новых инвесторов Ineos сотрудникам в электронном письме сообщили, что они получат только один билет и должны будут заплатить 20 фунтов за трансфер до стадиона на дерби, а все остальные льготы были отменены.

Затем сотрудники «красных дьяволов» узнали, что спустя 24 часа после отправления этого заявления клуб взял на себя все расходы по организации мероприятия для жен и девушек футболистов «Юнайтед».