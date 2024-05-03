Эмери ответил на вопрос о состоянии вратаря Мартинеса

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал комментарий по поводу состояния голкипера Эмилиано Мартинеса.

Напомним, что Мартинес в прошлом матче Премьер-лиги против «Челси» был заменён в перерыве из-за травмы.

«Завтра ключевой день. Если Мартинес будет чувствовать себя комфортно и не будет риска, то он сможет сыграть в воскресенье. Один день может сыграть важную роль», - сказал Эмери на пресс-конференции.

В воскресенье, 5 мая, «Астон Вилла» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Брайтона». На текущий момент бирмингемцы располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице.