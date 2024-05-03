Антонио: «Я считаю, что «Арсенал» выиграет АПЛ»

Майкл Антонио, форвард лондонского «Вест Хэма» полагает, что «Арсенал» станет чемпионом в рамках текущего сезона АПЛ.

«Если всё будет решаться в последнем туре, считаю, что «Арсенал» победит в чемпионате. В последнем матче сезона нам будет за что играть. Мы попытаемся попасть в еврокубки и будем играть на выезде с «Манчестер Сити», - цитирует Антонио дословно телеграм-канал «Английский акцент». Сказал это форвард в подкасте Footballer's Football.

В 38-м туре АПЛ «Вест Хэму» предстоит сыграть с «Манчестер Сити» на выезде. Сейчас «горожане» с 79 очками отстают на один балл от «Арсенала» с первого места, но имеют игру в запасе.