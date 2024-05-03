Рэшфорд проведёт переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Маркус Рэшфорд проведёт переговоры с руководителями клуба. Как сообщает таблоид the Sun, владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф хочет разобраться, почему Рэшфорд стал хуже играть в нынешнем сезоне. Кроме того, боссы клуба хотят решить проблемы игрока с Эриком тен Хагом.

26-летний Рэшфорд хочет остаться в родном «Манчестер Юнайтед», хотя ранее в прессе появлялась информация о готовности клуба продать игрока при поступлении предложения на определённую сумму.

В 40 официальных матчах сезона 2023/2024 Маркус Рэшфорд забил восемь голов и отдал пять голевых передач на партнёров.