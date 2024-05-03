Почеттино: «С меня хватит этих глупых слухов»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу своего будущего. Ранее появлялась информация о том, что аргентинца уволят по завершению сезона.

«С меня хватит этих глупых слухов. Вам нужно спросить у руководителей клуба, хотят ли они, чтобы я продолжал работу. Если мой контракт будет действовать и никто ничего не скажет, что, полагаю, я останусь. Если мне скажут «чао», хорошо. Но на данный момент мы этого не знаем», - слова Почеттино приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч АПЛ «Челси» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Вест Хэма».