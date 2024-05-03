Тен Хаг назвал звёздного игрока, которого хотел подписать «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил о том, что он хотел привести в клуб звёздного полузащитника в 2022 году. Речь идёт о Френки де Йонге, ныне выступающем за «Барселону».

«Да, де Йонг и Каземиро могли бы играть вместе и дополняли бы друг друга. Но в последнее десятилетие «Манчестер Юнайтед» не всегда удавалось заполучить тех игроков, которых клуб хотел. Нужно это принять», - слова тен Хага приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Стоит сказать, что в своё время тен Хаг работал с де Йонгом в «Аяксе».

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 6 мая – против «Кристал Пэлас».