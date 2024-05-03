Гласнер: «У меня нет времени читать, что пишут о тен Хаге»

Рулевой «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер перед игрой чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» высказался о критике в адрес Эрика тен Хага.

«Лично я не критиковал тен Хага. У меня хватает работы, поэтому я не могу читать, что пишут о тен Хаге, Клоппе, Эмери, о тренере «Вулверхэмптона». Меня это не волнует, меня это не касается. Я думаю, что критика – это часть игры и часть времени, в котором мы живём», - сказал Гласнер журналистам на пятничной пресс-конференции.

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в понедельник, 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.