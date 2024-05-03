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Гласнер оценил «Манчестер Юнайтед»

03 Мая 2024 • 18:28 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
06.05 22:00

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о предстоящем матче Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

«Я ожидаю от «Манчестер Юнайтед» высокого качества. Эрик тен Хаг проделал фантастическую работу в «Аяксе». А в прошлом году он выиграл трофей [Кубок лиги] с «Манчестер Юнайтед». У них отличный тренер и отличная команда. В этом сезоне они часто страдали из-за травм, но у них по-прежнему много качества в атаке. Мы уважаем соперника, но будем стремиться выиграть.

Для нас важно контролировать сильные стороны «Манчестер Юнайтед». Но также мы должны использовать их слабости», - сказал Гласнер в ходе пресс-конференции.

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