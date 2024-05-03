Мойес ответил на вопрос о будущем

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес на пятничной пресс-конференции получил вопрос о своём будущем.

«Безусловно, у меня остаётся футбольный голод. Я остаюсь футбольным фанатом – я хожу на игры, я люблю футбол, у меня сильный голод.

Буду ли я работать в «Вест Хэме» в следующем сезоне? Я уже сказал всем, что мы примем решение по завершению сезона», - сказал Мойес журналистам.

Действующий контракт Мойеса с «Вест Хэмом» рассчитан до конца текущего сезона.

Ближайший матч «Вест Хэм» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Челси» на выезде. На текущий момент «молотобойцы» занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.