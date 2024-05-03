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Мойес ответил на вопрос о будущем

03 Мая 2024 • 18:19 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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05.05 16:00

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес на пятничной пресс-конференции получил вопрос о своём будущем.

«Безусловно, у меня остаётся футбольный голод. Я остаюсь футбольным фанатом – я хожу на игры, я люблю футбол, у меня сильный голод.

Буду ли я работать в «Вест Хэме» в следующем сезоне? Я уже сказал всем, что мы примем решение по завершению сезона», - сказал Мойес журналистам.

Действующий контракт Мойеса с «Вест Хэмом» рассчитан до конца текущего сезона.

Ближайший матч «Вест Хэм» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Челси» на выезде. На текущий момент «молотобойцы» занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес

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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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