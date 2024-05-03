Слот: Уверен, что возглавлю «Ливерпуль»

Рулевой нидерландского «Фейеноорда» Арне Слот на пресс-конференции получил вопрос о том, закрыт ли вопрос с его переходом в «Ливерпуль».

«Мы ещё ничего не подтвердили. Я не думаю, что это было бы честно по отношению к клубу, где я сейчас работаю. Я более чем готов ответить на любые вопросы, если будет сделано официальное объявление. У меня есть полная уверенность в том, что это произойдёт, но до сих пор это ещё не подтверждено официально», - слова Слота приводит BBC.

Напомним, что по завершению сезона тренерское кресло в «Ливерпуле» покинет Юрген Клопп. Немец работает с командой с октября 2015 года.