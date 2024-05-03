Вингер «Палмейраса» Эстеван Виллиан может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 17-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Реал».

По данным источника, «Манчестер Сити», «Челси» и «Реал» готовы потратить на Виллиана 60 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер появился на поле в 17 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором трех результативных передач.

Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Виллиана в десять миллионов евро.