Эмери: «Мы хотим играть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался на тему выступлений команды в еврокубках.

Напомним, что в четверг «Астон Вилла» проиграла дома «Олимпиакосу»(2:4) в первом полуфинале Лиги конференций.

«Мы должны адаптироваться, чтобы играть в сложных матчах Премьер-лиги и в еврокубках. Мы хотим расти в Европе, играя в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Это очень хорошее испытание и хороший опыт.

Мне это нравится. Игрокам приходится адаптироваться к этой ситуации, проводить больше матчей, чем обычно, набираться опыта и стараться добиваться успеха в разных турнирах», - сказал Эмери на пресс-конференции.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает в Премьер-лиге четвёртое место, то есть находится в зоне Лиги чемпионо.