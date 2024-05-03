Клопп прокомментировал ссору с Салахом

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ссору с нападающим Мохамедом Салахом, которая произошла перед выходом египтянина на замену в недавнем матче против «Вест Хэма».

«Всё полностью решено. Никаких проблем. Если бы мы знали друг друга не так долго, я не уверен, как бы мы с этим справились. Но мы давно знаем друг друга и сильно уважаем друг друга. Мы можем решать подобные вопросы независимо от ожиданий извне. Если бы мы много забили и выигрывали, этой ситуации могло не быть. Всё зависит друг от друга», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 5 мая – против «Тоттенхэма».